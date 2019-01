Enduropale 2019 : un rendez-vous “vraiment spécial” pour Jeffrey Dewulf

Portrait de D. Patinec, L. Penichou, D. Dubourg, F. Desgardins. Avec Jeffrey Dewulf, pilote Team North Europe, Arnaud Demeester, recordman des victoires au Touquet. Crédits images : CFS 24MX.

Après une quatrième place ce dimanche 13 janvier pour la Gurp TT de Grayan-et-l'Hôpital (Gironde), il compte parmi les pilotes à suivre pour l' Enduropale du Touquet, qui se tiendra tout début février. Le Belge, 27 ans, n'a pas encore une longue carrière sur le sable mais il fait déjà partie des prétendants sérieux au podium. Ce licencié de Tilloy-Floriville , dans la Somme, n'est qu'à sa deuxième saison pleine dans le championnat dédié et dispute cette année le titre avec les meilleurs.Mais l'objectif, c'est aussi Le Touquet. Cette année, le pilote s'alignera sur l'Enduropale pour la seconde fois. « Quand tu es à côté de la piste et que tu regardes dans le public, c’est déjà une bonne expérience, souligne-t-il alors que nous le rencontrons lors d'un entraînement à Loon-Plage (Nord). Mais quand tu es assis derrière la grille avec 1250 pilotes ou même plus… Je n’ai pas les mots pour expliquer. C’est vraiment spécial. »Pour l'édition 2019, le pilote peut compter sur les conseils d', sept fois victorieux de l'épreuve. « C’est un pilote que j’avais déjà remarqué l’année dernière, souligne ce dernier. Qu’il m’ait demandé de travailler avec lui, c’est un honneur pour moi. » Depuis le début de la saison, le Flamand a montré une belle régularité, avec trois podiums. La course du Touquet, sa longue ligne droite à marée basse et ses trois heures de bagarre dans le sable, seraient une concrétisation, de la plus belle des manières.