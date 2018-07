Entre Bazentin et Contalmaison, près d'Albert, un motard se tue sur la route

Les faits se sont déroulés dimanche en fin d'après-midi sur la RD 20 dans la Somme.



Les pompiers sont intervenus dimanche vers 18h30 près d'Albert. Un motard et son passager ont chuté sur la route départementale 20 entre Bazentin et Contalmaison. Le deux roues aurait quitté la route et terminé sa course dans un champ.



Le conducteur de la moto, âgé d'une quarantaine d'années, est décédé dans l'accident tandis que son passager a été blessé. Dans un état grave, il a été transporté par hélicoptère vers le Centre hospitalier d'Amiens. Il est âgé de 32 ans.