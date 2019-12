L'entreprise PVI de Ham reprise par le groupe franco-suisse LK Hydraulics

Une nouvelle page se tourne

Le tribunal de commerce de Paris a rendu sa décision concernant la reprise du site PVI (Picardie Valves Industries), un fabricant de robinetterie à Ham qui était en redressement judiciaire. Le repreneur est un groupe franco-suisse, LK Hydraulics.PVI, anciennement Pentair appartenait jusqu'alors au groupe Altifort. Ce dernier avait gardé une centaine de salariés sur les 130, avec 30 départs volontaires lors du rachat en 2016. Le nouveau repreneur, dont le siège social est basé à Bulle à 50 km de Lausanne en Suisse conserve le site de Ham avec tous les salariés.

Les salariés de PVI étaient dans l'attente d'un repreneur : une situation difficile à vivre. Avec cette annonce, c'est un soulagement. "Une nouvelle page se tourne pour PVI. Ce n'est pas très rassurant d'être dans un groupe qui est en redressement judiciaire. Aujourd'hui les gens sont plus confiants concernant l'avenir de l'entreprise, on entre dans un groupe de taille humaine, avec des activités qui sont très proches en robinetterie et pompe. Nous tout ce qu'on veut c'est travailler dans la sérénité et continuer à fabriquer des robinets", explique Bertrand Vermander, un cadre de PVI.



Pour le maire de Ham (4 679 habitants) cette annonce de reprise avant Noël est un cadeau pour les salariés. "J'ai eu la primeur de cette information hier et j'ai été ravi. C'est le résultat d'un chouette travail. Il y avait 4 offres de reprises, ce choix est une bonne chose, on préserve l'emploi à Ham avec de nombreux projets de développement à venir", raconte Grégory Labille, maire de Ham.

Sylvian Loze rencontrera les salariés de PVI la semaine prochaine

Le président de LK Hydraulics se rendra à Ham la semaine prochaine, il rencontrera les salariés jeudi après-midi et vendredi matin il fera un point avec la presse. "Certains l'ont déjà rencontré, les délégués du personnel notamment et moi-même" ajoute Bertrand Vermander. "C'est toujours bien pour les salariés de mettre un visage sur un nom et d'échanger afin d'établir un contact humain. On entre dans un groupe dont les actionnaires sont connus. Il y a une ambition industrielle par rapport à ce qu'on a connu auparavant. On est confiant dans le potentiel de la société dans laquelle on travaille. On poursuit notre activité vis à vis de nos clients et nos propriétaires".En 2016, Altifort avait repris l’entreprise Pentair, située à Ham, dans la Somme. À l’époque, France 3 Picardie avait suivi le parcours de cette usine, de l’annonce de sa fermeture en 2015 jusqu’à sa reprise l’année suivante. Syndicats, salariés et élus s’étaient largement mobilisés pour assurer un avenir à l’entreprise spécialisée dans la robinetterie industrielle. Les deux grands formats réalisés par nos équipes expliquent cette reprise et comment les salariés ont vécu les évènements. 4 millions d’euros ont été investis, dont 300 000 euros d’aides régionales, dans le renouvellement des machines et la rénovation du site.Un grand format signé Mickaël Guiho, Julien Guéry, Maxime Milluy, Thibaut Ledez et Mathieu Maillet. Avec Bart Gruyaert, co-fondateur d'Altifort repreneur du site ; Gérard Gressier, délégué du personnel (FO) au Comité France du groupe Pentair ; Bertrand Vermander, représentant des cadres et ingénieurs et adjoint (DVD) au maire de Ham ; Nicolas Delhaye, membre (FO) du CHSCT ; Xavier Bertrand, président (LR) de la région Hauts-de-France ; Stéphane Demilly, député-maire (UDI) d'Albert ; Kévin Belmain, président de l'association « Ensemble et solidaires SAPAG ; Jocelyne, habitante de Ham depuis 65 ans.Pentair : retour sur l'histoire d'une reprise inespérée (Partie 2)Avec Bertrand Vermander, représentant des cadres et ingénieurs et adjoint (DVD) au maire de Ham ; Stéphane Demilly, député-maire (UDI) d'Albert ; Xavier Bertrand, président (LR) de la région Hauts-de-France ; Bart Gruyaert, co-fondateur d'Altifort et repreneur du site ; Morgan, magasinier cariste ; Kévin Belmain, président de l'association « Ensemble et solidaires SAPAG" .