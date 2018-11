Eolien offshore Dieppe Le Tréport : la plate forme de forage a fait fuir le poisson

Une saison de pêche désastreuse de juin à octobre pour les pêcheurs crotellois et normands basés au Tréport. Des professionnels qui estiment que c'est la plate-forme de forage présente durant cette période qui est à l'origine de cette carence en poissons. Une plate-forme, je vous le rappelle, qui procédait à l'analyse des sols dans le cadre du futur champ éolien maritime Dieppe-LeTréport.Le futur parc éolien offshore, c'est 62 mâts de 210 mètres de haut à partir de la surface de la mer. Et sous les eaux, un futur chantier colossal d'enfouissement. Le tout, sur la zone la plus poissonneuse de la Manche Est.«Sur chaque éolienne il y aura quatre pieux enfoncés à 70 mètres de fond, l'ensemble des battages représente 500 000 chocs avec un marteau pneumatique d'une dimension industriel, l'enquête prouve que c'est la destruction des espèces dû aux battages des pieux». Explique Olivier Becquet, le vice-président du comité des pêches de Normandie.250 emplois seraient ainsi menacées selon le maire (PCF) du Tréport, Laurent Jacques.