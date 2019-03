Eppeville : 300 personnes mobilisées contre la fermeture de la sucrerie par Saint-Louis Sucre

Eppeville : 300 personnes mobilisées contre la fermeture de la sucrerie, plus de 600 emplois menacés

600 emplois directement impactés

Une décision incompréhensible pour la plupart des manifestants présents ce vendredi 1er mars devant la sucrerie d'Eppeville, dans la Somme. La prochaine campagne bettravière de l'usine est annoncée par ses actionnaires, Saint-Louis Sucre et Südzucker, comme étant la dernière . "C'est simplementpour engranger des dividendes le plus rapidement possible", lance un salarié au micro devant la foule de manifestants.La production de sucre et d'alcool laissera place à. Une décision qui concerne 122 des 132 salariés de l'usine, qui devraient se voir proposer une mutation au sein de la sucrerie de Roye, située à 25 kilomètres de là. "On n'y croit pas. Aujourd'hui, on est réalistes etet il y aura énormément d'hectares de betteraves qui seront abandonnés", assure Guillaume Gandon, président du syndicat béttravier de l'Aisne.La fermeture de la sucrerie d'Eppeville, annoncée le 14 février lors d'un comité central d'entreprise du Groupe Saint-Louis Sucre - Südzucker, est. Ce pôle, qui est l'un des plus gros d'Europe, fait des agriculteurs de la Somme, l'Aisne, l'Oise mais aussi le Nord et le Pas-de-Calais. Cette restructuration correspond, selon les dirigeants, à laet à la suppression des quotas."Ils ontqui existe et c'est indéniable. Mais les cours remontent déjà un petit peu et ça va continuer, ils le savent très bien. Des prévisions disent que ça va remonter et se stabiliser", estime Régis Grost, délégué syndical CGT. Un bouleversement qui concerne les salariés du site, mais aussi. Une usine implantée depuis les années 1920 dans la commune et récemment rénovée où on entendait développer l'éthanol."Ici, il y a une distillerie qui peut fournir jusqu'à 800 000 hectolitres d'éthanol, ce qui représente 10 000 hectares de betterave. Donc c'est aussi une question à poser à Saint-Louis Sucre ou Südzucker :", questionne Dominique Fievez, président de la confédération générale des planteurs de betteraves de la Somme.La fermeture programmée de la sucrerie d'Eppeville est l'un des symptômes des, mais surtout en France où. Les représentants régionaux et nationaux ont d'ores et déjà prévu de rencontrer mi-mars, les dirigeants du groupe allemand lors d'une réunion prévue à Strasbourg.