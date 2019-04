Ercheu n'arrive pas à trouver de médecin

Il y a deux ans, le médecin généraliste de Ercheu dans la Somme est parti à la retraite. Et depuis, c'est la croix et la bannière pour trouver un remplaçant, raconte France Bleu Picardie La mairie a pourtant investi des centaines de milliers d'euros dans un cabinet tout neuf. Un local partagé avec les deux infirmières du village, le bureau de poste et la supérette. "Tout sera prêt d'ici la fin de l'année", explique le maire, François Lamaire à France Bleu Picardie. Malgré cela, personne ne s'est manifesté. La mairie a déposé des petites annonces et lancé des appels à candidature sur les réseaux sociaux. En vain. "Ce que l'on en déduit c'est que les médecins veulent faire leur trente cinq heures, travailler dans des cabinets ou dans des hôpitaux et ne veulent plus s'occuper de paperasserie".Une situation qui n'est pas simple à gérer pour les habitants. Notamment pour les plus âgés d'entre eux qui ne peuvent plus se véhiculer. Car le cabinet médical le plus proche est à 7 kilomètres d'Ercheu, à Nesle.La solution transitoire pour le maire, c'est de faire venir un médecin qui tiendrait une permanence un ou deux jours par semaine. François Lamaire a fait appel à la Communauté de communes du Grand Roye pour trouver un généraliste qui accepterait de travailler dans ces conditions.