Les établissements gérés par l'association de Valloires sont mis sous tutelle

L'ensemble des établissements et services sociaux et médico-sociaux gérés par l'association de Valloires ont été confiés pour leur gestion à la Fondation Hopale.Face aux difficultés que rencontre l'association de Valloires au niveau de sa gestion et de prise en charge des personnes fragiles qu'elle accueille dans ses établissements, une mise sous tutelle a été décidée par le Département, le préfet de la Somme et l'ARS. Cette mise sous adminisration provisoire de 6 mois vise à garantir le bon fonctionnement des structures et des services ainsi que de soutenir et d'accompagner le personnel de cette association.L'association avait un déficit en 2017 de l’ordre de 393 000 euros. Elle avait été placée en alerte de niveau 3 en juin 2018, la continuité de ses activités était menacée, ainsi que la gestion d’un site historique, culturel et touristique, et les 300 emplois de ses différentes structures.l'Association du Préventorium de Valloires a été fondée par Thérèse Papillon, une infirmière qui a consacré sa vie aux enfants souffrant d'affections pulmonaires. Elle est décédé en 1983, à l’âge de 97 ans et a été inhumée avec son frère, dans la chapelle absidiale de l’église.Thérèse Papillon était officier de la Légion d’honneur, titulaire de la croix de guerre 14-18 et de la croix de guerre 39-45.