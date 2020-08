Un été satisfaisant pour les professionnels du tourisme en Baie de Somme : "Je ne m'attendais pas à autant de personnes"

Pas assez pour rattraper le retard dû au confinement

Une clientèle de proximité

Ce dimanche 30 août, les touristes profitaient encore de leurs derniers instants de vacances. À Saint-Valery-sur-Somme, le train à vapeur continue de tourner à plein régime. À la fin de la saison, le bilan est plutôt positif."On a commencé la saison le 13 juin exactement, ça a eu un peu de mal à démarrer. Mais vers fin juin la clientèle est arrivée. Donc on a fait un très bon mois de juillet. Je ne m'y attendais pas par rapport aux mesures sanitaires, finalement on s'en sort très bien", affirme Ludovic Rasse, chef de train.C'est évidemment moins bien que l'année dernière, mais l'administrateur du chemin de fer de Baie de Somme reste confiant pour la suite. "Je pense qu'on va très bien s'en sortir par rapport à d'autres secteurs", confie-t-il.En effet, malgré un été presque complet, certains auront du mal à rattraper le retard dû à l'épidémie de Covid-19. "Au mois de juin on a quand même fait -50% et septembre ne s'annonce pas trop folichon, donc pour l'instant sur le chiffre d'affaire global on reste quand même entre -25 et -30% par rapport à l'an dernier", indique Vincent Tyson , propriétaire d'un camping.Pour lui, impossible de rattraper ces deux mois et demi perdus, mais la saison a été meilleure que prévue. "C'est vrai que je ne m'attendais pas à autant de personnes", avoue-t-il.Cette année les touristes venaient en grande partie des Hauts-de-France. Des vacanciers qui pour la plupart n'ont pas pu partir à l'étranger. "On a eu vraiment beaucoup de monde à partir du 14 juillet, des locaux en majorité, des personnes du Nord mais aussi d'Alsace-Lorraine et de la région lyonnaise", indique Marion Duquesne de office de Tourisme de Saint-Valery-sur-Somme.Les professionnels du secteur comptent encore sur une météo clémente, et des conditions sanitaires favorables pour leur assurer une bonne arrière-saison.