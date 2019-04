L'Europe dans ma ville fait sa première étape à Abbeville

Première étape à Abbeville

Les citoyens de toute l'Europe vont élire leurs représentants le 26 mai prochain. Des élections qui ont recueilli en mai 2014 en France le plus fort taux d'abstention avec 57,57%. Selon un sondage Ifop réalisé pour le JDD, 74 % des 18-24 ans disent qu’ils ne voteront pas cette année. Alors comment inciter les Français qui se désintéressent des institutions européennes à aller voter le 26 mai ? La Commision européenne organise des journées de rencontres avec les citoyens pour un tour d'horizon de l'action de l'Union européenne en région.Les 26 et 27 avril, la représentation en France de la Commission européenne invite les Abbevillois à découvrir le village européen, Place Max Lejeune. L'Union Européenne et la jeunesse, l'environnement, la protection civile, les informations sur les élections européennes voici quelques uns des thèmes expliqués lors de ces deux journées de présentation des institutions européennes.Tous les événements et animations sont gratuits et ouverts au public, y compris les projections de films et spectacles de théâtre.