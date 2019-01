Évacuation du campement des gilets jaunes de Vauchelles-les-Quesnoy

Evacuation du campement des gilets jaunes d'Abbeville

© Capture d'écran/Publication Gilets jaunes d'Abbeville

C'est la Sanef et la commune qui ont demandé l'évacuation du campement. Ce matin dès 7h, les gendarmes ont démantelé les installations mises en place par les gilets jaunes au rond des Oiseaux à Vauchelles-les-Quesnoy à l'entrée d'Abbeville dans la Somme. Une quinzaine de manifestants était sur place au moment des faits.L' "occupation illicite d'un terrain" appartenant à la fois à la Sanef et à la commune de Vauchelles-les-Quesnoy, comme évoqué par la Préfecture de la Somme dans un communiqué, durait depuis le 6 décembre dernier. Le sous-préfet d'Abbeville était sur place pour superviser l'opération. Une opération qui a eu lieu sans heurts. Une dizaine deLes manifestants avaient anticipé cette opération : dès dimanche, ils avaient démonté une grande partie du campement et "récupéré un maximum de matériaux pour reconstruire ailleurs" :Selon le Courrier picard , les pompiers ont du intervenir pour éteindre le feu mis au bois qui était resté sur place.