L'expérimentation du dossier médical partagé dans la Somme est un succès

140 000 dossiers dans la Somme



Un dossier gratuit

Le dossier médical partagé voit enfin le jour

Le Dossier Médical Partagé (DMP) est un carnet de santé numérique qui conserve et sécurise vos informations de santé : traitements, résultats d’examens, allergies. Des informations qui sont partagées avec les professionnels de santé. Depuis un an le département de la Somme expérimente le DMP. Le bilan est positif. Il est désormais disponible dans toute la France.Depuis 20 ans, plusieurs tentatives pour mettre en place ce dossier médical partagé avaient été soldées par un échec. Aujourd'hui, la technologie a permis de le développer, pour qu'il soit simple d'utilisation et sécurisé. La Somme faisait partie des 9 départements pilotes. Plus de 140 000 dossiers y ont été créés. 28% des assurés samariens y ont souscrit.La création du DMP ne prend que quelques minutes et elle est entièrement gratuite pour le patient. Il peut d'ailleurs demander à tout moment la fermeture de son dossier médical partagé. Ce dossier n’est pas obligatoire et n’a aucun impact sur les remboursements effectués par l'Assurance Maladie.Pour en savoir sur le DMP cliquez ICI