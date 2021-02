Face à l'augmentation des cas de covid-19, l'ARS lance une campagne de tests dans l'ouest de la Somme

L'ARS mène une campagne de tests covid-19 du mecredi 3 au samedi 6 février, dans huit communes de l'ouest de la Somme. Un secteur où le nombre de cas positifs s'envole. Cette opération cible les populations rurales, éloignées des laboratoires et principaux centres de dépistage.

La file d'attente est quasiment interrompue devant la salle socio-culturelle de Feuquières-en-Vimeu. Ce mercredi 3 février, l'espace est transformé en centre de dépistage covid. Dans la matinée, une trentaine de personnes ont réalisé un test PCR. Comme Bénédicte, habitante de la commune, dépistée pour la première fois. "On en profite, c'est dans la commune. On trouve que c’est excellent comme proposition", estime-t-elle.

Cette opération marque le début d'une campagne itinérante déployée par l’agence régionale de santé (ARS), qui cible une population rurale, souvent éloignée des centres de dépistage dans les grandes villes de la Somme. Et Bénédicte l'admet : "je suis asymptomatique donc je le fais parce que ça se présente, mais je ne serais pas allée en ville pour le faire."

L'ARS espère ainsi freiner la propagation de l'épidémie dans l'ouest du département, qui connaît ces dernières semaines une envolée des cas de covid-19.

"Sur le littoral, notamment chez les plus de 65 ans, on a atteint un taux d'incidence à 800 pour 100 000 habitants, pour un seuil d'alerte à 150", rappelle Hélène Taillandier, directrice départementale de la Somme à l'ARS. À l'échelle du département le taux d'incidence est de 235 cas positifs pour 100 000 habitants, et 211 au niveau national.

Huit communes concernées par le dépistage

Ces opérations de dépistage vont donc se poursuivre sur huit communes. Elles sont ouvertes à tous les habitants des Communautés de communes Somme Sud-Ouest, de la baie de Somme, du Vimeu et Ponthieu-Marquenterre.

Après Feuquières-en-Vimeu, et Hallencourt ce mercredi après-midi, les centres de dépistage s'installeront dans les lieux suivants :

Ailly-le-Haut-Clocher, jeudi 4 février, de 8 h à 13 h, à la salle communale Jean Valjean ;

Hornoy-le-Bourg, jeudi 4 février, de 13 h à 18 h, à la Maison des jeunes ;

Tours-en-Vimeu, vendredi 5 février, de 8h à 13h à la Maison du Vimeu Vert ;

Arrest, vendredi 5 février, de 13 h à 18 h, à la cantine de l’école ;

Rue, samedi 6 février, de 8 h à 13 h, à la salle communale du Beffroi ;

Airaines, samedi 6 février de 13 h à 18 h à la salle multiculturelle.

Il s’agit de tests gratuits, sans rendez-vous et sans ordonnance. Le résultats sont connus sous 24 heures. L'ARS précise que "des analyses complémentaires, effectuées à partir du prélèvement initial, seront menées sur l’ensemble des tests positifs pour déceler d’éventuels variants de la covid-19".

Ces actions de dépistages s'accompagneront par ailleurs d'une campagne de vaccination ciblée sur la Picardie maritime, avec l'arrivée cette semaine des vaccins Moderna.