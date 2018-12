Faverolles : les salariés de l'usine Nutrimaine "dans l'inquiétude"

Reportage de D. Dubourg, J. Lanchas et C. Delangle. Avec Franck Bizet, délégué syndical CGT et conducteur process chez Nutrimaine.

Rencontre avec les représentants du personnel de l’entreprise Banania - Nutrimaine à Faverolles menacée d’une délocalisation en Allemagne. La direction refuse de me rencontrer ! pic.twitter.com/YoeKL4QCwi — Xavier Bertrand (@xavierbertrand) 4 décembre 2018

D’après la direction, qui parle d'un "projet de réorganisation", aucune décision n’est encore arrêtée. Mais pour les salariés du site de productionde Faverolles, dans la Somme, l’avenir du site est en suspens. Début décembre, les syndicats de l’usine assuraient que l’activité serait délocalisée en Allemagne. Depuis, les quarante salariés continuent à produire des poudres et granulés cacaotés pour les marques Banania et Benco , dans l'attente d'une possible fermeture.« Avant les congés de Noël, les salariés sont un peu dans l’inquiétude de ce qu’il va se passer, souligne, délégué syndical CGT et conducteur process pour Nutrimaine. Est-ce que les palettes vont partir ? Est-ce que, quand on va revenir au mois de janvier, il n’y aura plus de palettes ? Est-ce qu’on va continuer à produire ? Il y a une grosse inquiétude à la reprise. »Les négociations se poursuivent avec la direction, alors qu’une réunion prévue cette semaine a finalement été annulée. Les syndicats réclament à présent une contre-expertise sur l’état général de l’usine. Ils en contestent la vétusté, motif avancé par l’entreprise. « La direction nous a remis le rapport final de son expert, expose. On l’a analysé, regardé. A part quelques photos, il n’y a aucun chiffrage qui dise que l’usine est vétuste, soi-disant à 80%. »L’opposition à la fermeture du site a reçu le soutien d’élus et de la sous-préfecture, comme le président de régionallé à la rencontre des élus syndicaux sur place. Une pétition , lancée en ligne, a quant à elle reçu plus de 1.000 signatures. Le site de Faverolles, construit en 1972, connaît une baisse de l’activité depuis une dizaine d’années, qui serait liée à une chute de la consommation française de chocolat en poudre. Il pourrait fermer en mars prochain.