Nesle : une femme de 60 ans grièvement blessée à la tête par un coup de fusil

Ce jeudi 8 août, les services départementaux d'incendie et de secours de la Somme sont intervenus peu avant midi à Nesles dans l'est de la Somme. Un femme de 60 ans s'est blessée avec un fusil. L'arme, accrochée au mur et chargée, s'est déclenchée en tombant, atteignant la victime à la tête. Elle a été héliportée au CHU d'Amiens. Son pronostic vital est engagé.Comme le rappelle l'article 113 du décret du 30 juillet 2013, lorsqu'elles sont stockées à domicile, les armes doivent normalement être déchargées et les munitions rangées séparément dans des conditions interdisant l'accès libre. Les armes doivent être conservées soit dans un coffre-fort, soit par démontage d'une pièce essentielle les rendant immédiatement inutilisables, soit par tout autre dispositif empêchant l'enlèvement de l'arme.