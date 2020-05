Festival Rétro C Trop : Iggy Pop, Simple Minds et Tryo seront bien présents en juin 2021 à Tilloloy

"Le refus d’Iggy Pop aurait été une catastrophe"

Presque un an de travail « réduit à néant »

Informations pratiques La billetterie vient d’ouvrir pour l’édition 2021 qui se déroulera sur trois jours : les vendredi 25, samedi 26 et dimanche 27 juin.

Pour ceux qui ont déjà acheté leur billet pour l’édition 2020, pas besoin de le changer. Pour ceux qui voudraient être remboursés, vous avez jusqu’au 15 juin. Toutes les modalités sont sur le site du festival Rétro C Trop.



Le chanteur américain Iggy Pop, le groupe français Tryo et le groupe irlandais Simple Minds seront bien à l’affiche du festival Rétro C Trop reporté en 2021 en raison de la pandémie de coronavirus.Les artistes seront sur la scène du parc du château de Tilloloy, dans la Somme, le week-end des 25, 26 et 27 juin 2021. C’est un soulagement pour l’organisateur de ce festival de musique des années 50 à 90, l’Amiénois Philippe Tassart, qui garde ainsi ces trois principales têtes d'affiche.Grâce à cet accord, il espère sauver son festival et demande au public d’être solidaire : "Conservez vos billets car sans cela le festival ne survivra pas !", prévient Philippe TassartDès le début de la crise sanitaire, Philippe Tassart a décidé de reporter le festival en 2021 mais ce changement de cap a tout compliqué. Et il a fallu deux mois pour obtenir la confirmation de la venue de la star américaine Iggy Pop. "Cela n’a pas été simple de joindre le chanteur malgré mes très bons rapports avec lui et son agent artistique", explique Philippe Tassart.Pour celui qui est aussi le producteur du groupe amiénois Les Rabeats, "le refus d'Iggy Pop aurait été une catastrophe". Cela faisait cinq ans que son équipe tentait de convaincre la star de se produire sur la scène du parc du château de Tilloloy dans la Somme. "C’est pour cela que nous avons fait au plus simple avec un copié-collé de la programmation. Même week-end de juin, même organisation mais à un an d’intervalle."Tryo, Simple Minds, La Rue Kétanou ont également confirmé leur présence en 2021. Un doute subsiste pour d'autres groupes comme Paul Personne, Eric Burdon & The Animals, Manu Lanvin ou Suzi Quatro. Et Philippe Tassart continue à travailler sur le reste de la programmation : "il va falloir trouver d’autres groupes si certains se désistent, refaire les affiches, les graphismes. Nous travaillions depuis juillet 2019 sur l’organisation du festival ! Presque un an de travail réduit à néant."Le budget du festival Rétro C Trop tourne aux alentours du million d’euros avec 50 000 euros d’aides publiques. Quatre personnes y travaillent à trois quart temps ; elles sont actuellement au chômage technique. Philippe Tassart comptait atteindre l’équilibre financier pour cette cinquième édition. "J’espère que le département de La Somme, la région Hauts-de-France et même le ministère de la culture ne vont pas nous abandonner cette année. Et même avec leur soutien, il faudra deux ans pour remettre le navire « Rétro CTrop » à flots."