Feuquières-en-Vimeu : 300 manifestants pour protester contre la fermeture du collège

[ON FERME À FEUQUIÈRES EN VIMEU]

Les personnels du collège Gaston Vasseur de #FeuquieresEnVimeu (@acamiens ) refusent la fermeture de leur établissement. Rasemblement le mardi 19/06/2018 devant le Conseil départemental de la @Somme_fr pic.twitter.com/f141VdIb2n — Sgen-CFDT Picardie (@SgenPicardie) 15 juin 2018

Trois jours après l'annonce de Laurent Somon, c'est au tour du collège de Feuquières-en-Vimeu de manifester son désaccord face à la fermeture de trois établissements publics de la Somme. Environ trois cent personnes, parents et membres du personnel, se sont rassemblées samedi devant, qui pourrait cesser d'accueillir des élèves à partir de 2020.Malgré le désaccord exprimé par les élus de l'opposition, le président (LR) du Conseil départemental a annoncé mercredi à la presse la suppression des classes des collèges Guy Mareschal (Amiens), Gaston Vasseur (Fauquières-en-Vimeu) et Val-de-Niève (Domart-en-Ponthieu). Laurent Somon motive ce choix, qui doit être entériné par, en soulignant que 6200 places sont aujourd'hui vacantes dans les collèges du département. Les élèves devraient donc être répartis dans les établissements voisins.



"En plus d'un impact sur les élèves et les personnels, la fermeture du collège aura un impact dramatique sur notre territoire et sur les écoles aux alentours", dénonce la CFDT dans un communiqué. Le syndicat appelle à la grève et à une nouvelle manifestation mardi prochain devant les locaux du Conseil départemental à Amiens.