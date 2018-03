Des figurants sont recherchés pour le tournage d'un court-métrage au Crotoy

La production du court-métrage "Marche sur l'eau" recherche une trentaine de figurants au Crotoy, et plus largement sur le périmètre baie de Somme.Tout profil est recherché pour autant que chacun puisse se loger au Crotoy ou aux alentours. Il s’agit aussi d’une participation bénévole à ce tournage pour lequel toutefois la production assure les repas et les défraiements.Il s’agira de tourner une scène de vin d’honneur de mariage, aussi les participants devront assurer une « tenue chic ».Pour participer, il s’agit d’envoyer votre candidature rapidement : 1 photos récentes, un portrait et une photo en pied en tenue chic. Y ajouter naturellement vos nom et prénom, adresse, âge, numéro de téléphone et adresse mail, ainsi que vos disponibilités entre le 26 et 30 mars.Pour les inscriptions cliquez ICI