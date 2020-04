Coronavirus : des bureaux de postes rouvrent pour faciliter les retraits et les versements d’aides sociales

Retirer des espèces

Des mesures sanitaires strictes

Depuis le début de la crise sanitaire, de nombreux bureaux de poste recevant du public ont fermé, notamment dans les petites communes. En Picardie, seuls 41 bureaux sont toujours ouverts.À partir du 6 avril, La Poste met en place un dispositif pour aider les bénéficiaires de prestations sociales à effectuer des retraits. "Les bénéficiaires des prestations sociales disposant de cartes de retrait ont également la possibilité d’effectuer leurs retraits dans les réseaux de distributeurs automatiques de billets" précise l’entreprise dans un communiqué. Dans la Somme par exemple, 31 distributeurs sont accessibles.Ce dispositif permet aussi aux allocataires clients de la Banque Postale de retirer des espèces. Dans la Somme, 15 bureaux de poste et 19 agences postales communales assurent cette mission. C’est le cas de la commune de L'Etoile, qui dispose d’un guichet dédié dans l’hôtel de ville.Pour l’instant, l’agence communale ne rouvre que le lundi 6 et le mardi 7 avril de 9 heures à midi et de 14 heures à 17 heures. Mais pour le maire Michel Delohen, c’est déjà une bonne nouvelle : "L’agence était fermée depuis le début du confinement et beaucoup de gens me demandaient quand elle allait rouvrir parce qu’ils avaient besoin de retirer. Avec ce dispositif, on peut aider ces gens".Effectivement, lorsque la mairie est fermée : impossible de retirer des billets. L’agence communale de L'Etoile ne dispose pas d’un distributeur automatique, c’est une employée qui distribue les espèces. "Beaucoup de personnes âgées n’ont pas de carnet de chèque ou de carte bleue ici, ajoute le maire de la commune de 1300 habitants. Ils ont besoin de ce guichet car les bureaux de poste voisins de Flixecourt ou de Longpré-les-Corps-Saints sont toujours fermés".Pour limiter les risques de propagation du virus, Michel Delohen a demandé à un employé de mairie de surveiller les distances entre les administrés qui se rendent au guichet. Les entrées et les sorties se font par des portes différentes pour éviter les croisements. Dans les agences communales comme celle de L'Etoile, les retraits sont limités à 350 euros par semaine.Au total, plus de 1850 bureaux sont ouverts sur l’ensemble du territoire, en métropole et dans les départements d’Outre-Mer pendant la période des prestations sociales. Sur internet, un moteur de recherche permet aux clients de La Poste de consulter les nouveaux horaires des bureaux et agences communales.