Somme : les agriculteurs rejoignent les gilets jaunes et distribuent du lait à Flixecourt

La FNSEA se désolidarise des gilets jaunes

#CP - Nous saluons la décision d’examiner les ordonnances revalorisant le SRP & encadrant les promotions en conseil des ministres du 12/12. Mais face aux charges nouvelles et aux stigmatisations répétées, JA+FNSEA seront en action à partir de mardi.

Distribution gratuite de lait équitable ce lundi matin pour les automobilistes de Flixecourt dans la Somme. Un lait équitable, c'est-à-dire qui rémunère ses producteurs à un prix juste.À l'appel du syndicat de la Coordination rurale de la Somme, une quarantaine d'agriculteurs a rejoint le mouvement des gilets jaunes au niveau du rond-point de l'A16.Une convergence de revendications, notamment en ce qui concerne les taxes. "On vit exactement la même chose que les gilets jaunes, on utilise du diesel, on se déplace beaucoup", affirme Jean-Luc Allain, président de la Coordination rurale de la Somme.Au contraire, le syndicat majoritaire FNSEA appelle lui à distinguer les revendications des agriculteurs et celles des gilets jaunes.La FNSEA et le syndicat des Jeunes agriculteurs appellent à manifester ce lundi notamment contre la hausse des taxes sur les pesticides. Celle-ci doit être augmentée très largement à partir de janvier 2019."Tout au long de la semaine, nous porterons la voix des agriculteurs auprès de nos parlementaires et de nos préfets, afin qu'ils mesurent l'urgence de donner du temps et des moyens à la transition écologique de l'agriculture qui mérite d'autres moyens que la fiscalité punitive", ont indiqué les syndicats à l'AFP.Dans l'Oise, les agriculteurs, qui devaient manifester ce lundi matin à Beauvais et Compiègne, ont annulé leur rassemblement par crainte de débordements en marge de la manifestation des lycéens.