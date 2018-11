Les gendarmes de Flixecourt, dans la Somme, on fait une surprenante découverte ce mardi matin. Vers 7h30, alors qu’ils surveillaient un barrage filtrant mis en place par les gilets jaunes, les forces de l’ordre ont découvert six migrants. Ces derniers s’étaient cachés dans la cuve d'un camion-citerne, bloqué par les manifestants.Les migrants ont été transportés à la gendarmerie de la ville en début de matinée. Une enquête devra déterminer les circonstances de leur arrivée sur le territoire.Depuis le 17 novembre, les Gilets Jaunes de Flixecourt se relaient chaque jour aux deux barrages filtrants mis en place : l’un sur la D1001 à l’entrée de la commune, l’autre au carrefour de l’autoroute A16 et de la zone d’activités.