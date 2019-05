Baie de Somme : voici les conditions pour devenir sauveteur en mer

Six diplômes à obtenir

Le PSE1 (Premiers secours en équipe de niveau 1)

Le PSE2 (Premiers secours en équipe de niveau 2)

Le BNSSA (Brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique)

Le permis côtier

Le CRR (Certificat restreint de radiotéléphonie)

Le SSA littoral mention pilotage (Certificat de surveillance et sauvetage aquatique)

On ne vous apprend rien, devenir sauveteur en mer, ce n'est pas de tout repos. Avant de pouvoir surveiller les plages de la baie de Somme l'été, il faut franchir un bon nombre d'étapes.Motivation et bonne condition physique sont donc de mise ! La SNSM forme en moyenne chaque annéeen France. En général, il s'agit d'étudiants ou de jeunes salariés âgés entre 18 et 25 ans.Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il ne faut pas se décourager. Pour devenir nageur sauveteur, il faut suivrela première année au centre de formation et d’intervention SNSM le plus proche de son domicile.Cette formation sera sanctionnée parÀ la fin de ce cursus les sauveteurs ont acquis les connaissances nécessaires à l'accomplissement des missions de surveillance des zones de baignade, de prévention des accidents et des noyades, d'assistance aux nageurs ou aux usagers de la plage blessés ou en difficulté.Les nageurs sauveteurs suivent également des formations complémentaires comme le pilotage de marine jet, le pilotage de semi-rigides, ou le sauvetage sur des côtes dangereuses.Et ce n'est pas fini ! Une fois diplômés, ils doivent suivre chaque année une formation continue pour pouvoir repartir en plage. Ils ont aussi l'obligation de s’entraîner régulièrement pour maintenir leur niveau de compétences. L'assurance de pouvoir se baigner en toute sécurité durant l'été.