Un baigneur sauvé de la noyade sur la plage de Quend

C’est un nageur qui a donné l’alerte ce dimanche 21 juillet en fin d’après-midi. Sur la plage de Quend, ce témoin a alerté les pompiers de la Somme après avoir aperçu une personne en train de se noyer.Rapidement, le Centre Régional Opérationnel de Surveillance et de Sauvetage (CROSS) a engagé le zodiac de la station des sauveteurs en mer de Berck, deux embarcations du poste de plage ainsi que l’hélicoptère de la Marine nationale stationné au Touquet.La victime, en arrêt respiratoire, a été secourue puis prise en charge par les pompiers et le SAMU. Elle a été héliportée vers l’hôpital d’Amiens. Son pronostic vital est engagé.Dans un communiqué publié quelques heures après l'accident, la préfecture a rappelé les règles de sécurité à respecter pour les loisirs nautiques. « Avant chaque activité en mer, il faut au minimum prévenir ses proches, être en bonne santé, vérifier la météo et les horaires de marée et connaître l’environnement » peut-on lire dans le communiqué.La préfecture conseille également aux personnes victimes ou témoins d’un accident en mer d’appeler le 196.