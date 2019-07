"Plus calme que l'année dernière, l'année dernière c'était constant sur tout le mois, là non c'est par pic", souligne une commerçante.

Le bilan touristique de juillet à Fort-Mahon

A quelques jours du milieu de l'été, il est temps de tirer le premier bilan du mois de juillet pour les professionnels du tourisme à Fort-Mahon. Pour les restaurateurs et les hôteliers, pas d'effet canicule ce mois-ci. La fréquentation est restée stable comparée à l'an dernier, voire légérement inférieure. Leur bilan est assez mitigé.Mais pour ces professionnels du tourisme, le travail s'étale maintenant tout au long de l'année. Les clients réservent en fonction de la météo et du beau temps, les restaurateurs et les hôteliers s'adaptent à cette nouvelle clientèle qui réserve à la dernière minute.