Fort-Mahon-Plage : découvrez le Beach Art Festival, concours d’œuvres éphémères

Mandala, portrait ou message à visée écologique : même s’il ne reste que quelques jours pour choisir le motif à reproduire sur le sable à taille géante, les inscriptions au Beach Art Festival restent ouvertes jusqu’au lancement des épreuves, ce week-end. Depuis 2015, la station balnéaire de la Somme organise ce concours destiné aussi bien aux artistes rodés aux œuvres éphémères qu’aux familles ou aux bandes d’amis.« C’est vraiment quelque chose qui s’ouvre à tous, qu’on soit débutant ou confirmé, insiste Audrey Detrin, chargée du Beach Art Festival auprès de l’Office de tourisme de Fort-Mahon . C’est une expérience qu’on peut tenter même en tant que novice. Après, certes, il y a des artistes de la discipline. » Deux compétitions sont donc organisées : la première le samedi 14 septembre à destination des familles, suivies le lendemain par les adultes et les « pros ». Cette année, l’invité d’honneur est un artiste d’Agadir, Abdou Amanar Quelque soit leur niveau, les équipes de 2 à 5 personnes devront reproduire le motif de leur choix sur une parcelle de 20m2 (qui nécessite 5€ de participation), de façon à ce qu’il soit visible du ciel. « On dessine, souvent, avec une corde pour tracer les ronds, les cercles, détaille Audrey Detrin. Après, un râteau et des tridents. On utilise même un balai. Ils sont un peu maniaques donc ils aiment bien, après, faire place nette au niveau de leur dessin. » Le matériel est prêté par l’organisation.Pour ceux qui souhaiteraient simplement profiter du spectacle, une diffusion en temps réel des concours sera organisée sur écran géant, accompagnée d’animations de sensibilisation à la préservation de l’environnement ou de concerts. A l’issue de la journée, l’organisation désignera ses « coups de cœurs » et l’ensemble des œuvres seront immortalisées par un drone. Précieux cliché, puisque le dessin patiemment réalisé disparaîtra à la prochaine marée.