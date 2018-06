Fort-Mahon-Plage : le trou n°8 du golf de Belle Dune au cœur d'un conflit avec les riverains

Fort-Mahon-Plage : le trou n°8 du golf de Belle Dune du cœur d'un conflit avec les riverains

Intervenants : Hervé André, Propriétaire ; Stéphane Haussoulier, Président du Syndicat Mixte Baie de Somme-Grand Littoral Picard - Reportage de Jean-Paul Delance et Christelle Sivatte. Montage de Léo Ségala.

Ce sont là les stigmates de nombreuses parties de golf pratiquées par des joueurs un chouïa trop zélés.Au golf de Belle Dune , à Fort-Mahon-Plage,Des résidences secondaires, pour la plupart, qui ont été bâties bien après que le golf ait vu le jour."Toutes les propriétés de proximité du golf reçoivent régulièrement des balles dans leur propriété" déplore Hervé André, un propriétaire. "Le jour où un enfant joue dans un petit patio, il peut recevoir une balle sur la tête et avoir de graves conséquences."Loin de renvoyer la balle, le Syndicat Mixte de la Baie de Somme qui gère le golf est conscient du problème, mais "il faut un peu de temps" explique son président Stéphane Haussoulier. "On veut pas qu'il y ait de personnes blessées, l'idée du syndicat c'est pas que ce golf pose problème à ses riverains".Une solution qui coûterait, à en juger par l'appel d'offres,. Et pas question de supprimer le trou, puisqu'en descendant à 17 trous au lieu de 18, le golf de Belle Dune, l'un des quatre plus grands de France, perdrait son label.