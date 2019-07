Fort-Mahon : la SNSM organise tout l'été des ateliers sur les risques de la mer et les gestes de premiers secours

La noyade c'est LE risque en été. Chaque année des milliers de cas sont recensés en France et les enfants sont particulièrement menacés par les dangers de la mer. La SNSM organise donc tout l'été des ateliers sur les risques de la mer et les gestes de premiers secours a adopter.Une noyade n'entraîne pas systématiquement la mort. Depuis juillet 2019, sur les 108 cas de noyades, 60 personnes sont décédées. L'an dernier entre le 1er juin et le 30 septembre, 600 noyades accidentelles ont été recensées chez les moins de 13 ans. Un chiffre alarmant qui a presque doublé depuis la dernière étude NOYADES de 2015. En 2018, au total en France, on compte près de 1 650 cas de noyades accidentelles, dont 412 ont entrainé la mort. Le Baromètre santé 2016 de Santé publique France montre qu'un peu plus d'un Français sur sept déclare ne pas savoir nager.Voici quelques conseils de prévention : la vigilance des parents est essentielle même lorsque le lieu de baignade est surveillé. De même que l'apprentissage de la baignade est recommandé le plus tôt possible. Mais il n'est jamais trop tard pour apprendre même si l'on est adulte.Respectez toujours les interdictions de baignade, et restez dans les zones surveillées. Ne consommez pas d’alcool avant la baignade ou toute activité nautique !Pour en savoir plus le site des sapeurs-pompiers de France donne de nombreux conseils pour éviter l’accident de baignade.