Partie de Fort-Mahon, leur bouteille à la mer retrouvée 5 mois plus tard au Danemark

C'est l'histoire d'une bouteille à la mer ... Jeff et William prennent le large / © Jeff Allart © Jeff Allart direction la mer / © Jeff Allart la bouteille est arrivée à bon port / © Jeff Allart

À leur lettre, Britta et Chris, ont joint des photos de la bouteille retrouvée sur la plage. / © Jeff Allart

C'est presque un conte de fée, tellement l'histoire est incroyable.Jeff est papa d'un petit garçon de 4 ans et demi. Après avoir regardé un dessin animé dans lequel on parlait d'une bouteille à la mer, ils décident de faire de même pour voir où pourrait aller leur bouteille si elle partait de Fort-Mahon.Aussitôt décidé, aussitôt fait, Jeff écrit une lettre signée de son fils : "Je m'appelle William, j'ai 4 ans et demi et je jette cette bouteille à la mer pour savoir où elle arriverait".Le papa glisse une photo de son enfant et ferme la bouteille avec un bouchon de liège. Pour multiplier les chances de réussite, il double l'opération et prépare deux bouteilles. "Jeter une bouteille en mettant dedans la photo d'un enfant, ça serait ramasser, c'est sûr", raconte Jeff.Début août, les voilà partis à Fort-Mahon. Jeff emmène William sur son bateau pour pêcher en mer, les deux bouteilles dans la besace. À 2 ou 3 milles de la côte, ils les jettent à l'eau. Les bouteilles prennent le large.Les semaines passent. Père et fils pensent à leurs messages et puis oublient.Quand un jour de janvier 2020... ils reçoivent à leur domicile, à Bettencourt-Saint-Ouen, un courrier d'Allemagne. Le 23 décembre 2019, la bouteille a été retrouvée au Danemark par un couple d'Allemands, sur une plage de l'île Fano.Touchés par le message du petit garçon, Britta et Chris décident de répondre et racontent comment ils ont découvert la bouteille, alors qu'ils ramassaient des déchets sur la plage de Kitebuggy."Nous sommes Britta et Chris. Nous vivons en Allemagne près de Cologne. À Noël, nous étions sur l'île de Fano, au Danemark et nous avons trouvé votre bouteille sur la plage !...".De Fort-Mahon à l'île Fano, la bouteille a parcouru près de 1 000 kilomètres.Heureux de cet épilogue, Jeff s'apprête à répondre en allemand, avec l'aide d'un traducteur. Il glissera dans sa missive, un livret documentaire de la Baie de Somme pour que Britta et Chris découvrent la région et espère bientôt les rencontrer.