Somme : la ministre de la fonction publique en déplacement à Fort-Mahon-Plage

Amélie de Montchalin, nouvelle ministre de la Transformation et de la Fonction publiques se rend à Fort-Mahon-Plage dans la Somme, ce jeudi 30 juillet. Elle doit aller à la rencontre des agents publics et assister à une opération test covid-19.

Fraîchement nommée à la tête du ministère de la fonction publique, Amélie de Montchalin a déjà ses habitudes en Picardie. Dix petits jours après son tour à Beauvais pour discuter avec les fonctionnaires territoriaux de l’Etat et de l’hôpital avec en toile de fond les leçons à tirer du Covid-19, la voilà de retour dans la Somme cette fois.Une omniprésence peu étonnante au regard de la feuille de route esquissée par le Premier ministre. Quelques jours après sa prise de fonction, Jean Castex avait invité son équipe ministérielle à aller "sur le terrain pour entendre les demandes des Français, des entreprises et des élus locaux". On peut dire qu'avec Amélie de Montchalin l'opération d'occupation du terrain est sur les rails.

Le programme

Jeudi après-midi à partir de 14h, la ministre sera à Fort-Mahon-Plage. Le but de ce déplacement est d’aller à la rencontre des agents publics (pompiers, gendarmes, militaires, agents municipaux et personnels de santé) assurant l’accueil optimal des vacanciers pendant la période estivale et ce malgré les mesures sanitaires dues au coronavirus.Sur l’esplanade permettant l’accès à la plage, la ministre se verra d’abord présenter l’opération test covid-19 à destination des vacanciers. Cette opération, mise en place dans l'ensemble des régions, permet de se faire dépister gratuitement et sans ordonnance, du moment que l’on présente une pièce d’identité et sa carte vitale.

La ministre rencontrera sur place les personnels du centre de secours SNSM et une unité de l’opération Sentinelle ainsi que ses renforts. Après une visite prévue à 15h45 du poste de police municipale, Amélie de Monchalin doit pour finir rencontrer les personnels de la mairie.