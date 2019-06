Forteresse, donjon et bonnes manières ... Kamini découvre les châteaux de la Somme

Visite dans Les gens des Hauts, une Somme de châteaux

Dimanche 9 juin à 12H55

La Forteresse Rambures / © France 3 Hauts-de-France



Oyé, oyé, découvrons la Forteresse Rambures

Visite de la Forteresse de Rambures

Dans la salle à manger, j’ai des souvenirs d’enfant, car je n’avais pas le droit d’être à la grande table et j’étais servi sur une petite table.

La roseraie de la Forteresse de Rambures / © France 3 Hauts-de-France



Champagne et bonnes manières avec Marie de Tilly

Champagne et bonnes manières dans la forteresse de Rambures

Ce qu’il se passe au Moyen-âge, c’est que les hommes partent à la guerre. Les femmes restent et doivent être respectées. La courtoisie, c’était l’art de respecter les femmes.



Le château de Regnière-Écluse

Le château de Regnière-Écluse / © France 3 Hauts-de-France

La visite du château de Regnière-Écluse



Un peu de magie en ébénisterie

Le maître ébéniste Jean-François Ogier

Je me considère comme un artisan pas comme un artiste, comme mon père.

La Somme recèle des châteaux divers et variés. Leurs habitants, les "Samariens", ont-ils oublié ce patrimoine qui pourtant semble faire partie du paysage de leur région depuis des siècles ?Une émission présentée par KAMINI Réalisée par Olivier EVRARDDatant du Moyen-âge, la Forteresse Rambures est le premier château "briques et pierres" de France. Ce chef-d’œuvre de l’architecture militaire du XVsiècle appartient à la même famille depuis 600 ans. Avec beaucoup de gentillesse et d’humour, Charles Henri Le Tellier de Blanchard, marquis de la Roche Fontenilles et actuel propriétaire, nous ouvre les portes du château et nous raconte ses souvenirs. Visite !Dans les jardins de la Forteresse Rambures, la roseraie aux 500 variétés et 2500 pieds offre une promenade magique aux visiteurs.Connaître la place d'une fourchette sur une table française et ne plus avoir à se demander "Qui s’assoit en premier ?" ou "Quel verre est utilisé pour le vin rouge ?"… Kamini apprend les bonnes manières avec Marie , coach de savoir-vivre. Les femmes ont le droit de mettre les coudes sur la table, pour montrer les bagues pour montrer le rang social du mari.Voilà 35 générations de châtelains qui s'y succèdent depuis 1030. Dans ce château au look "gothique troubadour" et digne d'un décor de cinéma, le comte Raymond de Nicolay guide Kamini dans ce dédale seigneurial...Chambre de la marquise, salle des chasseurs, bibliothèque, salon de famille avec un petit chien pour mascotte, bienvenue dans le château de Regnière-Écluse et son parc à la française…Minutie et patience, voilà le travail de Jean-Francois Ogier, ébéniste d'une famille qui l'est de père en fils. Cet artisan soigne les vieux meubles, les marqueteries ou les plafonds. Il recrée les visages de statues centenaires et offre son savoir aux compagnons de passage.