François Corbier, le Picard du Club Dorothée, est mort

Le chanteur était l'une des figures du club Dorothée. Il avait animé l'émission culte pendant dix ans, avec sa guitare et son humour. S'il s'était fait plus discret après l'arrêt du programme, en quittant le monde de la télévision, il a marqué toute une génération.Décédé à l'âge de 73 ans à Évreux, François Corbier a passé son enfance à Ailly-sur-Somme. Sur les réseaux sociaux, ses followers expriment leur tristesse. "Il a sa place au paradis", peut-on lire. Ou encore : "Un héros qui aura marqué mon enfance s'en va (...) Toi et ta barbe légendaire, ta guitare, ton humour... Tu auras contribué au succès du Club Do qui n'a jamais été égalé."