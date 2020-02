Friville-Escarbotin : les élèves de CAP métallerie du lycée du Vimeu participent au concours “Je filme ma formation”

Un métier qui ne parle beaucoup aux jeunes, mais les débouchés sont nombreux et bien rémunérés

LPO du Vimeu à Friville Escarbotin

Lycée général, technologique et professionnel installé dans un bassin d'emploi est tourné depuis le 19e siècle, vers la métallerie à travers la fabrication de tous types de clefs (grand public, reproduction de clefs rares, serrures, coffres forts, boite à lettres...). La robinetterie tient également une place importante, dans la mesure où, nombre d'entreprises locales ont un rayonnement international. La métallerie d'art remporte, quant à elle, (portes, portails, garde-corps, rampes d'escalier, …) un large écho auprès d’une clientèle avertie (particuliers, industries, musées, …). Ainsi, les élèves de métallerie formés au LPO du Vimeu, ont, à leur portée, un vivier d’entreprises, susceptibles de les accueillir lors de leurs stages. Et le cas échéant, leur offrir, dès l’obtention de leur CAP, un poste. Même si évidemment, la poursuite d’études est envisageable dans d’autres établissements, permettant d’accéder, au bac pro, puis au BTS et enfin aux licences professionnelles."