La gendarmerie de la Somme lance un appel à témoin après un accident à Muille-Villette

Vers 20h15 vendredi 6 septembre, les secours sont engagés sur la RD932 à Muille-Villette, au sud d'Ham dans la Somme. Une voiture retournée dans un fossé a été signalée. À son bord, le conducteur, un septuagénaire, est déclaré décédé. S'il semble s'agir d'un accident de la route, les enquêteurs aimeraient cependant en savoir plus sur les circonstances de sa survenue.Car beaucoup de choses sont floues à ce stade de l'enquête. Et les informations dont disposent les gendarmes sont minces. Selon l'Aisne Nouvelle , il est établi que la victime rentrait chez elle à Breuil après avoir rendu visite à sa sœur en région parisienne. Il avait pris la route du retour vers une heure du matin dans la nuit du jeudi 5 au vendredi 6 septembre.Reste à savoir pour quelles raisons le véhicule est sorti de la route et à quelle heure.C'est pourquoi la gendarmerie lance un appel à témoins. Si vous avez aperçu la victime circuler à bord de sa Peugeot 106 grise avant l'accident, merci de contacter la brigade de gendarmerie de Ham au