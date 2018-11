Huit personnes ont été mise en cause dans un trafic de produits stupéfiants sur le secteur de Montdidier dans la Somme. Les services de gendarmerie ont procédé à des perquisitions qui ont permis la saisie de plusieurs drogues dont de l'héroïne, deux véhicules, 15 portables et plusieurs objets multimédia. 50 gendarmes mobilisés Le 12 novembre 2018, dès 6 heures du matin plusieurs unités de gendarmerie ont été mobilisées pour cette opération d'envergure, pour mettre fin aux agissements d'un réseau de trafic de stupéfiants sur la commune de Montdidier. Ils ont interpellé et placé en garde à vue huit personnes. Mercredi 14 novembre, quatre d'entre eux ont été condamnés à de la prison ferme, trois ans pour la tête de réseau, les autres ont rendez-vous avec la justice, en février 2019.