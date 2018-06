Gérald Darmanin en visite à Abbeville pour rencontrer les maires de la Somme

#ault #hautsdefrance Une publication partagée par Gerald Darmanin (@gerald_darmanin) le 24 Juin 2018 à 5 :48 PDT

Le, sera lundi 25 juin en déplacement à. L'ex porte-parole de Nicolas Sarkozy et ex-vice-président du conseil régional des Hauts-de-France arrivera à la gare d'Abbeville à 14h30 pour y Interviewé par nos confrères du Courrier Picard , le benjamin du Gouvernement (35 ans) a déclaré qu'il allaitavec les élus locaux. Il en a également profité pour glisser que "dans la Somme, conformément aux promesses du président Emmanuel Macron, elles n'ont pas baissé. Pour 444 communes sur les 779 du département, soit 57 % d'entre elles. Elles ont même augmenté".En parallèle,à la gare d'Abbeville. Sur l'affiche créée pour l'occasion , on peut y lire, "c'est sa politique en faveur des plus riches qui nous coûte cher !". Ce à quoi rétorque un président de la République, Emmanuel Macron, à qui ils font dire : "Eh toi le pauvre ! Je dépense un pognon de dingue dans tes aides sociales ! Comment je paie mon service vaisselle à 500 000 euros ?"Des provocations qui n'inquiètent pas Gérald Darmanin, si l'on en croit les posts et stories Instagram qu'il a publié depuis le littoral d'Ault (Somme), où il se trouve ce dimanche 24 juin.