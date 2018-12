Les Gilets jaunes d'Abbeville organisent une marche blanche samedi 15 novembre

"On restera le temps qu'il faudra"

Mobilisés depuis plus d'un mois, les Gilets jaunes d'Abbeville sont toujours déterminés. Sur le rond-point de l'Oiseau, au nord de la ville, ils continuent à filtrer la circulation et distribuer des tracts, jeudi 14 décembre.Dans trois jours,. "On marchera en hommage aux victimes de Strasbourg bien sûr, mais aussi pour la victime d'hier soir, qui portait un Gilet jaune et qu'il ne faut pas oublier, explique Guillaume, l'un de ces Abbevillois mobilisés sur le rond-point. Un homme de 23 ans, porteur d'un gilet réfléchissant, a trouvé la mort à Avignon dans la nuit du 12 au 13 décembre, écrasé par un poids-lourd., n'a pour le moment pas reçu l'aval de la préfecture. "Si on avance pacifiquement, on ne devrait pas avoir de problèmes avec les forces de l'ordre, juge Guillaume.Les Gilets jaunes d'Abbeville comptent rester le plus longtemps possible sur leur rond-point, aujourd'hui affublé d'un petit campement. "On restera le temps qu'il faudra, au moins jusqu'à ce qu'on obtienne le RIC (référendum d'initiative citoyenne, NDLR) du gouvernement. C'est vraiment pas beau ce qu'il se passe en ce moment, je me demande ce qu'on va bien pouvoir léguer à nos enfants," ajoute-t-il.Comme à Abbeville,(liste non exhaustive).