Le Golf d'Abbeville près du Crotoy va fermer ses portes à la fin de l'année

Fermeture annoncée pour le golf d’Abbeville-Grand-Laviers

Reportage : Maëlys Septembre, Jean-Louis Croci, Pierre-Olivier Pappini ;

C'est un lieu apprécié des golfeurs : ledans la Somme. Ouvert en 1989, le club compte cinq salariés et 262 licenciés. Ils viennnent d'apprendre que le Golf allaitEn cause,. Ses propriétaires envisagent deLa direction n'a pas souhaité s'exprimer officiellement sur le sujet, mais. Et les invite à se diriger vers son autre golf de Nampont-Saint-Martin... à une trentaine de kilomètres de là.