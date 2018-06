Grand format : le traumatisme de Manon Impens, victime de harcèlement à cause d'un “bec de lièvre”

Déjà deux opérations au collège

Ne pas avoir porté plainte. On croyait toujours que ça allait s'améliorer, mais ça s'empirait plus qu'autre chose.

Une malformation qui touche 1 naissance sur 700

"Je mourrais d'envie de mourir... J'étais laide… A force d'entendre les mêmes insultes, on finit par y croire." Des mots crus, quen'hésite pas utiliser pour décrire son adolescence, dans son livre Les paroles à bleus (Broché). Encore aujourd'hui, tous les matins face au miroir, voir son visage est une épreuve.Ce qui la gêne, c'est cette différence au milieu du visage, nommée, plus connue sous le nom de "bec de lièvre", qu'elle raconte sans tabou. Une disgrâce qui se transforme en harcèlement au collège. Verbal, sans répit, le calvaire a duré quatre ans.Pourtant, à l'âge du collège elle a déjà été opérée deux fois.s'enferme, se tait, se terre dans sa chambre. Nuits blanches, peur d'aller en classe… autant de comportements qui montrent qu'elle a fini par donner raison aux harceleurs., sa mère, s'est rendu compte du mal-être de sa fille. "Elle restait toujours dans sa chambre, elle n'avait plus de goût pour rien… On a fini par la changer de collège à Oisemont, plus petit, un collège de campagne. Mais finalement, ça a été pire."Son père ne regrette qu'une chose :arrête brutalement le collège en 3ème, en plein milieu de l'année scolaire... Pas de bousculades, pas de coups, mais les mots qui lui sont jetés à la figure ont raison de son insouciance d'adolescente.Une vie d'adolescente chamboulée par les consultations à répétition car l'absence de palais entre la bouche et le nez est source de nombreuses complications. Laest fréquente c'est. Elle apparaît lors de lasans explication. Le traitement est chirurgical, avec en moyenne