Grande vente aux enchères de prestige au Château de Tilloloy dans la Somme

Pour les collectionneurs ayant tout de même un peu les moyens, mais aussi pour ceux disposant d'un petit budget, une vente aux enchères d'exception va avoir lieu le samedi 2 novembre au château de Tilloloy dans la Somme. Plus de 500 lots sont au catalogue de cette vente organisée par Oise Enchères.Les lots seront exposés dans les salons du château du mercredi 31 octobre à partir de 10 heures jusqu'au vendredi 1er novembre 18 heures. Ils seront également visibles sur rendez-vous à partir du lundi 28 octobre.Les visiteurs pourront découvrir des sculptures, du mobilier et des objets d'art des XVIIe, XVIIIe, XVIIIe, XIX et du début du XXe. "Ces œuvres d'art proviennent de collections privées, de partage de successions ou encore de personnes qui souhaitent les mettre en vente pour d'autres raisons personnelles. Nous avons un bel espace d'exposition au château de Tilloloy, on dispose de 600 mètres carrés au rez-de-chaussée avec de belles boiseries, ce château est un petit Versailles", raconte Pascal Denoyelle, expert en antiquités et gérant à l’hôtel des ventes de Chantilly dans l’Oise (Oise Enchères). Ebéniste depuis l'âge de 15 ans, âgé aujourd'hui de 58 ans, l'antiquaire est passionné d'art: "tous les objets présentés dans notre catalogue sont garantis pour leur valeur", raconte ce dernier."On démarre par des petites choses de 100 à 200 euros. Parmi les lots vendus, il y a des choses exceptionnelles, comme ce vase rituel en bronze asiatique dont la datation est située entre le 11e et 16e siècles avant JC. Il est estimé entre 20 000 et 25 000 euros. On a également un bureau dos d'âne Louis XV estimé entre 60 000 et 80 000 euros, c'est une création de l'ébéniste Alexandre Szostecky, installé dans le Faubourg Saint-Antoine à Paris dans la première partie du XIXe. Un meuble commandé par le prince russs Mikaloff", souligne l'antiquaire.Un autre mobilier rare figure dans les 500 lots : un bureau refait au XIXème siècle et modèle de Jean-François Oeben, En 1754, à la mort de Charles Joseph Boulle et grâce au soutien de la marquise de Pompadour, il devint « ébéniste du Roy » et obtint son propre atelier aux Gobelins. Le meuble est estimé entre 22 000 et 25 000 euros. L'original qui date du XVIIIème siècle est à l'Elysée, il est la réplique du bureau présidentiel.La plateforme internet de "Oise Enchères" atteint des collectionneurs du monde entier, de Londres, en passant par New-York, et bien d'autres capitales. "On a beaucoup de clients asiatiques, les Chinois rachètent tous les objets qui proviennent des pillages du temps de Mao Zedong de la Cité interdite, ils achètent à des prix ahurissants", raconte Pascal Denoyelle, "ensuite ils font des donations aux musées chinois des oeuvres achetées dans les ventes aux enchères. Ils peuvent déduire ces donations de leurs impôts et au-delà des avantages fiscaux, c'est un plus pour l'image de leur entreprise en Chine", poursuit l'antiquaire. Au sein de l'étude de Pascal Denoyelle travaille un expert spécialiste de l'art asiatique, "il a d'ailleurs créé une association Franco- Chinoise dont l'objectif est la protection de l'art chinois en Europe".Renseignements au 03 44 57 50 00 ou à info@oise-encheres.com