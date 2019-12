Grève contre la réforme des retraites : la mobilisation du 10 décembre en Picardie

Du monde à #Soissons pour manifester contre la réforme des #retraite . Le cortège rentre dans le centre-ville pic.twitter.com/VES0IxWH5M — Rémi Havya (@RemiHavyaEtc) December 10, 2019

Une cinquantaine d'https://t.co/X789FK5Abs aujourd'hui en AG ! DÉPART POUR LA MANIF À 13H45 À LA FAC DE DROIT pic.twitter.com/oDDAlD8x1I — FSE Amiens Picardie (@FSE_Amiens) December 10, 2019

Ce mardi 10 décembre, la mobilisation contre le projet de réforme des retraites est toujours d'actualité, les transports, l'éducation nationale ou les services publics sont touchés par ce mouvement social. Des manifestations et rassemblements ont eu lieu partout en Picardie.Autour de 4 000 manifestants à Amiens, 6 000 selon les syndicats et entre 3 000 et 4 000 à Beauvais ont défilé pour ce 6e jour de grève, un peu plus selon la CGT. Une affluence largement moitié moindre que le 5 décembre pour l'ensemble du pays, selon le ministère de l'Intérieur.Six manifestations étaient prévues dans l'Aisne à Saint-Quentin, Soissons, Laon, Château-Thierry, Hirson et Chauny où 300 personnes selon les syndicats ont battu le pavé.Dans l'Oise, des rassemblements ont eu lieu à Noyon, Compiègne, Nogent-sur-Oise, et Creil. Dans la Somme une manifestation était également prévue à Abbeville, 300 personnes ont défilé dans les rues de la capitale de la Picardie maritime.Si dans l'Oise, les rassemblements ont lieu sans heurts, le Père Noël s'est invité lors du défilé à Beauvais, par contre à Amiens des manifestants ont été repoussés aves des gaz lacrymogènes, rue des Otages.Voici le taux des grévistes pour l'académie d'Amiens de ce mardi 10 décembre.Partout en France, les mobilisations ont rassemblé un large éventail de professions, des enseignants, cheminots, soignants, pompiers, mais aussi lycéens et étudiants qui ont rejoint les cortèges, comme ici à Amiens.la CGT annonce 885.000 manifestants à 17h00 en France contre 1,5 million le 5 décembre dernier. Un chiffre bien supérieur à celui communiqué par le ministère de l'Intérieur 339.000 personnes ont défilé dans les rues ce 10 décembre à Paris et en régions.