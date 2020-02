Le groupe JJA Easy pourrait s'implanter à Croixrault dans la Somme

770 emplois pour les trois plateformes dans la Somme



Une entreprise familiale

JJA est présent dans la Somme depuis une dizaine d'années. Le groupe français est leader dans le secteur de l'équipement et de la décoration, il distribue des produits de plein air, du mobilier, des ustensiles de cuisine, des jouets et de l'équipement pour la salle de bain.Dans le cadre de son extension, JJA a confirmé son intérêt pour une nouvelle implantation dans le département sur la ZAC de la Mine d'Or située sur la commune de Croixrault, près de la sortie de l’autoroute A29. Une plateforme logistique de 98 000 m² pourrait y voir le jour.La construction est envisagée début 2021, avec la création de 150 emplois et un investissement de 50 millions d'euros.Ce projet d'implantation vient compléter la plateforme située sur la ZAC des Bornes du Temps (communes d'Argoeuves et Saint-Sauveur) et celle en cours de construction sur la ZAC des Hauts-Plateaux (communes de L'Étoile et de Mouflers), à la sortie de l’autoroute A16 de Flixecourt dont le démarrage de l'activité est prévue en juin 2020. Le dépôt du permis de construire pour la deuxième phase a été déposé en août 2019, il est en phase d’instruction actuellement.Avec le site de Croixrault, ces trois implantations vont employer 770 personnes (220 actuels sur la ZAC des Bornes du Temps - 400 déjà prévus sur la ZAC des Hauts-Plateaux - et la création de 150 emplois pour Croixrault), techniciens, manutentionnaires, préparateurs de commandes, et administratifs.Créée en 1976, JJA est une entreprise familiale, son siège est situé au Blanc-Mesnil (Seine-Saint-Denis), il annonce un chiffre d'affaires de 300 000 euros. Le groupe vend ses produits à plus de 1 200 clients.