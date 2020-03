Des habitants de Doullens évacués après une fuite de gaz

Pendant des travaux place des loriots à Doullens, une conduite de gaz a été fissurée par un coup de pelleteuse mardi vers 9h20.



Rapidement prévenus, les sapeurs pompiers ont procédé à l'évacuation de vingt-et-un habitants, avant de mettre en place un périmètre de sécurité. Les riverains ont trouvé refuge chez des parents ou des voisins.



L'intervention des techniciens de GRDF et d'une entreprise de terrassement prestataire a débuté vers 11 heures : "nous allons opturer le réseau le plus prêt possible de l'incident pour limiter l'impact", explique Olivier Bertrand, délégué territorial GRDF.



GRDF prévoit retour à la normale dans la journée. Les habitants devraient pouvoir rentrer chez eux en début d'après-midi.