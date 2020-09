L'histoire du dimanche - Il y a 200 ans, Vidocq mettait fin aux crimes des Chauffeurs du Santerre

Vols, tortures et assassinats

Infiltré 4 mois

Rue François Vidocq et rue de la guillotine

C'est une histoire vieille de deux siècles mais "dont on parle encore dans la commune". Mme le maire l'assure : à Rosières-en-Santerre dans la Somme, l'affaire des chauffeurs du Santerre "est passée à la postérité locale. Il y a eu trois bandes qui ont successivement sévi dans le secteur dès 1800, explique Françoise Maille-Barbare. La première a commencé ses forfaits vers 1800. Il arrive que des troupes de théâtre amateur jouent une pièce sur ces bandes. La plus célèbre, c'est celle menée par la Louve de Rainecourt".La Louve de Rainecourt, c'est le surnom de Prudence Pezé, dite également la veuve Guirault. Cette fileuse de métier devient en 1818 la cheffe d'une bande de malfrats violents et sans scrupules. Ils écument la campagne entre Péronne et Montdidier la nuit. Pénètrent dans les fermes. En torturent les habitants, n'hésitant pas à brûler les pieds de leurs victimes pour leur faire avouer où sont cachées leurs économies. C'est d'ailleurs de cette pratique qu'ils tirent leur nom de Chauffeurs. Ils tuent et sèment la peur. La population est terrorisée. D'autant plus que les gendarmes ne parviennent pas à mettre la main sur ces délinquants itinérants.En 1820, le préfet de la Somme décide de demander de l'aide à la police de Paris. Vidocq, alors chef de la Sûreté dans la capitale "se porte volontaire pour démasquer ces bandits, raconte Jean-Paul Lefèbvre-Filleau, auteur de Vidocq contre les chauffeurs de la Somme paru aux éditions Bertout . Il a lui-même été un truand. Il connaît ce milieu. Donc il décide d'infiltrer la bande incognito. Chaque jour, il fait discrètement un rapport au commandant de gendarmerie". Il loge dès 1819 à l'hôtel du cygne à Rosières. "C'est aujourd'hui une maison d'habitation située en face de l'église de la commune", précise Françoise Maille-Barbare.Pendant 4 mois, le célèbre policier originaire d'Arras vit le quotidien des malfrats, allant même jusqu'à commettre des vols pour plus de véracité. Début 1820, une opération est montée pour arrêter les chauffeurs du Santerre. Ils seront appréhendés en flagrant délit dans le petit village de Berny-en-Santerre. "L'arrestation a été mouvementée, explique Jean-Paul Lefèbvre-Filleau. Il y a eu plusieurs coups de feu". Et des blessés. Parmi eux, le lieutenant de la veuve Guirault, Capelier, aubergiste à Rainecourt. Il mourra des suites de ses blessures.Le lendemain de leur arrestation, des centaines de personnes se pressent le long du chemin qui mène les criminels de leur geôle de Péronne au tribunal à Amiens. Le 17 octobre 1820, trois membres de la bande sont guillotinés à Rosières-en-Santerre : Charles Lematte, 54 ans; Prudence "La Louve de Rainecourt" Pezé, veuve Guirault, 54 ans et Rémi Germain, 38 ans.Rosières-en-Santerre a gardé la mémoire de ce fait divers local : il y a une rue François Vidocq et une rue de la guillotine. "C'est le chemin dans lequel a eu lieu l'exécution", selon Françoise Maille-Barbare. Il y a également un calvaire surmonté d'une croix. Sur le socle, une plaque gravée de deux dates : celle de l'exécution de la bande de la Louve de Rainecourt et celle à laquelle a été guillotiné Lemaire, le chef de la troisième et dernière bande de Chauffeurs du Santerre, le 31 décembre 1857.