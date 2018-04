Histoires 14-18 : le baron rouge

Source archives : - Musée américain de l’Holocauste - Impérial War Museum - Pathé Gaumont - France 3 - L. Parisot

Avril 1918, les fantassins australiens sont au garde à vous et forment une haie d’honneur pour un cercueil couvert de fleurs. Un héros est enterré dans le cimetière de Bertangles.L’hommage est inouï : cet homme est un ennemi. Il s’appelle Manfred Von Richthofen. C’est le pilote le plus célèbre de la guerre, le fameux baron rouge.Le fokker du Baron rouge a tant marqué les esprits qu’on en construit encore des copies. Ce triplan, il en reçoit le premier exemplaire, en août 1917. Richthofen est un as. Il a déjà abattu tant d’ennemis aux commandes de son Albatros.Aristocrate élevé dans la tradition prussienne, il a la chasse dans le sang. Le baron n’est pas un acrobate, d’autres pilotes sont plus habiles mais il est un maître tacticien, plein de sang-froid. Soleil dans le dos, il fond sur la proie qui s’est hasardée en territoire allemand.Les pilotes sont des artistes, grands buveurs, aimés des femmes mais Richthofen fait exception : cet ascète ne pense qu’au combat. Seule fantaisie, la compagnie de son dogue Moritz.Quand il abat un ennemi, le baron prélève un trophée. Insignes et autres débris d’avion ornent sa chambre, dans la maison familiale, en Silésie. Il fait porter des cigares aux pilotes adverses capturés. Les Anglais admirent cet adversaire chevaleresque, chef d’un cirque volant. L’escadrille entière est peinte de couleurs vives.Le 21 avril 1918, alors que Richthofen traque un néophyte - le pilote canadien en est à sa troisième mission - Le baron survole les lignes ennemies. Des tirs partent du sol….. une balle lui est fatale.Il aura le temps de poser son avion, mais il meurt. Canadiens et Australiens se disputent la gloire d’avoir vaincu l’idole.Avec 80 victoires, Richthofen entre dans la légende.