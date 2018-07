Homicide à Buigny-l'Abbé : le couple placé sous contrôle judiciaire

C'est un drame familial qui s'est joué dans la nuit de jeudi à vendredi à Buigny-l'Abbé, à l'est d'Abbeville.

Un jeune homme de 21 ans, alcoolisé tentait de s'introduire dans la maison de son oncle, accompagné de deux amis.



Ils auraient cassé une vitre et tenté de forcer le volet roulant. L'oncle se serait saisi d'un fusil et aurait tiré sur le garçon avant qu'il ne pénètre dans la maison. A l'arrivée des secours, la victime était décédée.



Les deux amis, l'oncle et sa femme ont été placés en garde à vue. C'est à l'issue de celle-ci que l'oncle a fini par avouer les faits alors que sa femme s'était d'abord accusée.



Mais les déclarations du couple sont restées floues jusqu'à la fin de leur garde à vue. Les rôles de chacun n'étant pas clairement définis, le procureur de la République Alexandre de Bosschère a demandé leurs mises en examen pour tous les deux. L'homme, âgé d'une quarantaine d'années a été déféré ce samedi après-midi devant un juge pour homicide volontaire puis incarcéré. Sa femme, âgée de 25 ans, est libre mais a été placée sous contrôle judiciaire.

Ce que l'on sait pour le moment

D'après les premiers éléments de l'enquête, la victime n'était pas encore entrée dans la maison, l'oncle aurait tiré sans sommation et le couple n'a pas alerté la gendarmerie.

Des faits que l'oncle va devoir expliquer devant le juge.