Un homme tente de tuer sa femme à Abbeville

Face au juge d'instruction

Pronostic vital engagé

Soupçons de préméditation

Le drame s'est produit le lundi 30 décembre, vers 21 h. Un homme de 41 ans aurait asséné de violents coups à sa compagne de 31 ans, probablement avec une casserole, lui fracturant le crâne et la mâchoire. Des faits que le procureur de la République qualifie d'une "extrême brutalité".C'est un voisin et membre de la famille qui a appelé la police après avoir entendu des cris provenant de l'appartement du couple, que l'homme avait barricadé. Le suspect a d'abord tenté de s'enfuir avec leur enfant de 4 ans, mais son beau-frère a réussi à garder l'enfant avec lui. L'homme s'est alors réfugié dans un hall d'hôtel avant de se rendre au commissariat de police. Placé en garde à vue pendant près de 48 heures, l'homme est déféré ce soir devant un juge d'instruction. Le parquet a demandé son incarcération.Dans l'appartement, les policiers ont trouvé la femme dans un état critique. Son pronostic vital est toujours engagé. Le pronostic vital de la femme est toujours engagé. L'enfant, lui, est hors de danger, pris en charge par des membres de sa famille.La famille n'était pas connue des services de police et de justice. L'homme n'avait pas consommé d'alcool ni de stupéfiants. Il s'agirait d'une tentative de féminicide dans un contexte de séparation. Une enquête a été ouverte pour tentative d'homicide volontaire aggravé et séquestration aggravée. Elle devra déterminer les circonstances du drame, mais également s'il y avait intention de tuer, voire préméditation.L'affaire n'est pas sans rappeler celle du féminicide à Amiens deux semaines plus tôt. Un homme avait tué sa femme et blessé ses enfants à coups de marteau avant de mettre le feu à sa maison.