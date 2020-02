Hornoy-le-Bourg : deux étudiantes de Sciences-po lancent un appel aux dons pour la restauration d'un tableau

Agir pour la sauvegarde du patrimoine des églises rurales

Une toile entourée de mystères

4 000 euros pour la restaurer

Dans le cadre de l'opération "le plus grand musée de France" lancée en 2013 par la Fondation de la Sauvegarde de l'Art Français créée en 1921 et les étudiants de Sciences-Po Paris, Fanny Abrieu et Laura Pichard, ont le projet de restaurer un tableau de l'église d'Hornoy-le-Bourg représentant une Annonciation.Au delà des financements traditionnels de l'Etat ou des collectivités pour restaurer le patrimoine des églises, le mécénat s'impose pour sauver des œuvres en péril. Fanny et Laura travaillent sur leur projet depuis le mois de septembre. Dans un premier temps, elles se sont lancées dans la recherche d'une œuvre à restaurer en lien avec la DRAC Hauts-de-France et la conservation des Antiquités et Objets d'art de la Somme. Leur prospection s'est arrêtée à Hornoy-le-Bourg, dans la petite église du village. Un tableau extrêmement mal conservé et qui a besoin d'une restauration en urgence. Une huile sur toile datée du XVIIe siècle, inscrite au titre des monuments historiques depuis 1979, et qui représente l'Annonciation.Les dimensions du tableau sont importantes, deux mètres cinquante de haut pour deux mètres de large. Une peinture qui serait vieille de plus de 400 ans. Mais le mystère entoure cette toile, Les noms de l’artiste et du commanditaire sont aujourd’hui inconnus. La présence de l’œuvre dans l’église d’Hornoy remonte au moins au début du XXe siècle, elle a été épargnée par les deux conflits mondiaux.La restauration porte à la fois sur le support (la toile très abîmée avec une grande déchirure dans le haut du tableau, la peinture est dégradée, encrassée et craquelée). L'objectif de Laura et de Fanny est de récolter environ 4 000€ pour sauver cette toile."La préservation du patrimoine local est un sujet auquel nous sommes sensibles, c’est pourquoi nous nous engageons dans cette campagne de mécénat. La vocation de ce projet est d’attirer l’attention sur l’importance de la protection de notre patrimoine commun". Soulignent les deux étudiantes.Si vous souhaitez soutenir Laura et Fanny, il est possible de les aider dès que leur projet sera en ligne sur le site de la Fondation Sauvegarde de l'Art Français. En attendant, elles ont sollicité la municipalité d'Hornoy-le-Bourg qui va leur fournir une liste de mécènes comme des artisans locaux, elles vont également faire du démarchage ou solliciter la générosité des fidèles de l'église.