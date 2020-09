Idées de sorties en Picardie : le p'tit train de la Haute-Somme organise son festival Vapeurs en fête ce 27 septembre

Découvrir le passé industriel picard

Découvrir l'histoire du p'tit train de la Haute-Somme ce dimanche, ça vous tente ? L'association Appeva, qui assure l'entretien des locomotives à vapeur et de la ligne de chemin de fer partant du hameau de Froissy à La Neuville-lès-Bray (Somme), propose au public son festival annuel Vapeurs en fête "D'habitude on clotûre la saison avec cet événement fin septembre. On fait la fête, c'est pour que les bénévoles se fassent plaisir. On met en marche toutes les locomotives vapeurs en état de marche - on en a trois - pour partager notre passion," expliquait David Blondin, président de l'Appeva, au micro de France Bleu Picardie ce 26 septembre.L'association organise toute la journée des animations sur l'histoire du petit train, crééé pour la Première Guerre mondiale puis utilisé pour la sucrerie qui se trouve au terminus à Dompierre. Des exposants se trouveront dans le musée, notamment du modélisme, accompagnés de musique. Les trois locomotives de l'Appeva circuleront toute la journée à partir de 11 heures, avec un départ toutes les 50 minutes.: Appeva-p'tit train de la Somme, hameau de Froissy à La Neuville-lès-Bray (Somme), près d'Albert. Entrée à partir de 10 heures, premier départ de train à 11 heures puis départ toutes les 50 minutes.: 11 euros pour les adultes, 7 euros pour les enfants de 5 à 12 ans, gratuit pour les moins de 5 ans.