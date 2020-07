Iggy Pop annule sa participation à l'édition 2021 du festival Rétro C Trop à Tilloloy

Tournée annulée en 2021

C'était pourtant une belle victoire pour l'équipe du festival Rétro C Trop : après deux mois de tractation, le rockeur américain Iggy Pop avait enfin confirmé sa venue au château de Tilloloy en 2021.Retropédalage ce mercredi 22 juillet pour l'ancien leader des Stooges. Par l'intermédiaire de son producteur, il a annulé sa participation à l'événement, au grand dam des organisateurs.Pour justifier cette annulation subite, le chanteur invoque dans un communiqué "l'incertitude persistante entourant la pandémie de Covid-19". Il annule ainsi l'intégralité de ses dates prévues en 2021 en France, espérant, affirme-t-il, "renouer avec son public en live en 2022".À 73 ans, "l'Iguane" occupait la tête d'affiche du festival de Tilloloy, dont l'édition 2020 avait été reporté à l'année suivante dès le début du confinement. Interrogé en mai dernier au moment de la confirmation du rockeur, Philippe Tassart, patron du festival, ne cachait pas son soulagement : "Le refus d'Iggy Pop aurait été une catastrophe."Pour se consoler, l'équipe organisatrice, qui se dit "abasourdie", pourra compter - sauf nouvelle annulation - sur la présence de Simple Minds et de Tryo. En attendant de trouver un ou une remplaçante à la star américaine pour la prochaine édition qui se déroulera les 25, 26 et 27 juin 2021.