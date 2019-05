Il avait insulté des migrants délogés d'un camion-citerne à Flixecourt : un Gilet jaune devant la justice

Une peine symbolique

Notre reportage à Amiens (Somme)

Il avait insulté des migrants à Flixecourt : un Gilet jaune devant la justice

Intervenants : Me Ghislain Fay, avocat de la défense et Céline Bekerman, avocate de la LICRA. - France 3 Hauts-de-France - Reportage : Zohra Hamdane et Auberie Perreaut. Montage : Mathieu Krim

La vidéo de Y. avait fait grand bruit au début de la mobilisation des Gilets jaunes, en novembre 2018. Sur celle-ci, on pouvait apercevoir les Gilets jaunes du rond-point de Flixecourt (Somme) réagir à. "Ils sont en France les sales bâtards (sic)," grognait alors l'auteur de la vidéo. "Ouais ouais, t'as le sourire hein, enculé (sic). (...) On a été bon les gars ! Mieux que la douane ! Je vais postuler, avec CV et lettre de motivation," peut-on encore entendre alors que les immigrants descendent de la cuve du véhicule, avant leur interpellation par les gendarmes. Postée sur Facebook le jour-même, la séquence avait été massivement partagée, provoquant indignation comme soutien.Pour ces propos,. Il est poursuivi pour "injure publique en raison de l'origine, la race ou la religion par parole, image, écrit ou moyen de communication public par voie électronique" et risque jusqu'à 1 an de prison et 45 000 euros d'amende.Les associations de lutte contre le racisme, la LICRA et le MRAP, se sont portées parties civiles et"On n'est pas là pour la punition, signale Céline Beckerman, avocate de la première association mentionnée. Nous sommes attachés à certaines valeurs, notamment celle de fraternité qui, en l'espèce, a été bafouée et méconnue. (...) Pour la LICRA c'est un échec de voir qu'il y ait encore des gens qui puissent penser comme ça, tenir de tels propos." La CGT douanes, qui avait porté plainte à l'encontre de Y., ne s'est finalement pas constituée partie civile.Y. est un jeune homme de 23 ans, résidant aujourd'hui à Berteaucourt-les-Dames (Somme), venu devant la cour accompagné de sa mère. Il est défavorablement connu des services de police pour une affaire de stupéfiants. Après l'arrivée tardive de son avocat, le jeune homme reconnaît être l'auteur de la vidéo mais"[Ils ont été tenus] dans un contexte particulier, au début du mouvement où il y avait une forme d'euphorie, affirme Me Ghislain Fay, l'avocat du jeune prévenu, avant d'assurer que son client et ses compagnons de lutte ont signalé la présence de réfugiés dans la cuve aux gendarmes pour leur porter assistance.Ce matin du 20 novembre, le chauffeur du camion-citerne s'était stationné pour boire un café avec les Gilets jaunes de Flixecourt au niveau du . Des coups avaient alors retenti dans la cuve et les manifestants avaient aussitôt signalé la présence de personnes dans la citerne aux gendarmes. C'est pendant leur intervention que la vidéo a été enregistrée.Le jugement devrait être rendu dans l'après-midi.