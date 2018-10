Un incendie a ravagé une habitation située à Lanches-Saint-Hilaire dans la Somme. Un couple et deux enfants vivaient dans cette maison. Lorsque l'incendie s'est déclaré à 20 h 30, l'épouse et les enfants étaient absents. Les sapeurs-pompiers ont découvert dans les décombres de la maison, le corps calciné d'un homme de 37 ans. Il s'agit du propriétaire des lieux. La belle-famille est arrivée sur place, choquée, elle a été prise en charge avec les sinistrés par une cellule psychologique. Les gendarmes étaient également présents, une enquête est en cours pour déterminer les causes du sinistre.